جامعة الخرطوم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بعد انتشار كورونا بين منسوبيها

أكدّت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن طه مواصلة الدراسة بالجامعة وفقاً للخطط الدراسية مع التشديد والالتزام بالاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا الموجة الثانية.
وقالت فدوى في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الديمقراطي، إنّ مواصلة الدراسة تأتي وفقاً للمصفوفة المعلنة، كي لا يتأخر الطلاب مع العديد من المعوقات التي صاحبت هذا العام الدراسي، مع التشديد على الالتزام الصارم من جميع أفراد الأسرة الجامعية بالاشتراطات الصحية المعلنة من لجنة الطوارئ الصحية.
وأضافت: ”أيّ قراراتٍ متعلّقة بمواصلة الدراسة أو الإغلاق بسبب كورونا تبناه مجلس عمداء الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عقده، وأكّد فيه حرصه على سلامة جميع منسوبي الجامعة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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