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السبت 7 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد دكتور جبريل ادم بلال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة ومقرر سلام جوبا على أهمية تحقيق السلام الاجتماعي الشامل الذي يرضي جميع الاطراف ركائز الدولة السودانية التي يحلم بها الشعب السوداني الصابر.
وقال لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بعديلة، إن سلام جوبا خاطب كل القضايا السياسية والاجتماعية من توزيع ثروة وترتيبات أمنية والمصالحات القبلية ومحاكمة مرتكبي الجرائم والنازحين واللاجئين والحواكير وتحقيق العدالة لإرضاء كافة الأطراف التي عانت من الظلم والتهميش ..
وأعرب جبريل بلال عن سعادته بالعودة الى أرض الوطن بعد عشرين عاما من النضال المتواصل من أجل القضية السودانية .
وأبان جبريل ان زيارته ستشمل كل محليات ولاية شرق دارفور لتمليك المواطن مخرجات الإتفاق الذي تم بجوبا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حركة العدل والمساواة تؤكد على أهمية السلام الإجتماعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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