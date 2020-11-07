عاجل.. حركة العدل والمساواة تؤكد على أهمية السلام الإجتماعى

السبت 7 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد دكتور جبريل ادم بلال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة ومقرر سلام جوبا على أهمية تحقيق السلام الاجتماعي الشامل الذي يرضي جميع الاطراف ركائز الدولة السودانية التي يحلم بها الشعب السوداني الصابر.



وقال لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بعديلة، إن سلام جوبا خاطب كل القضايا السياسية والاجتماعية من توزيع ثروة وترتيبات أمنية والمصالحات القبلية ومحاكمة مرتكبي الجرائم والنازحين واللاجئين والحواكير وتحقيق العدالة لإرضاء كافة الأطراف التي عانت من الظلم والتهميش ..

وأعرب جبريل بلال عن سعادته بالعودة الى أرض الوطن بعد عشرين عاما من النضال المتواصل من أجل القضية السودانية .

وأبان جبريل ان زيارته ستشمل كل محليات ولاية شرق دارفور لتمليك المواطن مخرجات الإتفاق الذي تم بجوبا.