شاهد بالصور.. نادي المريخ السوداني يكون فريق كرة قدم للسيدات وضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي

أكمل نادي المريخ بطل الدوري السوداني ترتيبات تكوين فريق كرة قدم نسائي استعداداً للموسم الجديد بدوري السيدات بالسودان. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد دشن فريق كرة القدم النسائي بالنادي الأحمر رسمياً الإعداد للموسم الجديد بمشاركة عدد كبير من اللاعبات اللاتي وقعن عليهن الاختيار لتمثيل النادي. خبر تكوين فريق السيدات بنادي المريخ صاحبته سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودن, وكتب بعض الساخرون على السوشيال ميديا بعد أن تداولوا صور اللاعبات وهن يرتدين قمصان النادي (الرجال عملوا شنو عشان تجيبوا نسوان يلعبن الكرة). ووصف آخرون الأمر بأنه خطوة من مجلس المريخ لصرف الجمهور عن فشله في التسجيلات والمحافظة على لاعبيه, بينما أشاد عدد من المعلقين بالخطوة ووصفوا المريخ بالسباق في الانجازات حيث سبق نادي الهلال في تسجيل فريق كرة قدم للسيدات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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