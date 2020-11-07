الأمة القومي: المهدي ما يزال بالعناية الوسيطة

قال حزب الأمة القومي أمس الجمعة، إن رئيس الحزب الصادق المهدي، لا يزال يتلقى العلاج بغرفة العناية الوسيطة بمركز الكوفيد 19 المتخصص في مدينة شيخ خليفة الطبية بأبوطبي، محاطاً بعناية فائقة من فريق طبي متخصص عالي الكفاءة.

وأضاف الحزب في الإفادة اليومية عن الحالة الصحية لرئيسه بحسب صحيفة الديمقراطي، أن المهدي يرافقه ابنه البشرى، فيما أحيلت مرافقاه مريم الصادق ود. حنين للعزل في أمكنة منفصلة.

وأفاد البشرى أن حالة المهدي الصحية في تحسن مستمر بحمد الله حمداً كثيراً، وأضاف الحزب في الإفادة: “الحالة الصحية لقيادات الحزب وأسرة الإمام في تحسن مضطرد ولله الحمد نطمئن الجميع على ذلك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)