المتهم بقتل رجل الأعمال يسجل اعترافاً قضائياً

وسط اجراءات امنية مشددة من قبل شرطة الـ “50” سجل قاتل رجل الاعمال محمد علي بابكر اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة. وتعود تفاصيل الجريمة حينما سدد المتهم عدد “9” طعنات في جسد رجل الأعمال بمنطقة الجموعية ولاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة للحيلولة دون القاء القبض عليه الا ان شعبة المباحث الفيدرالية وشعبة مباحث الـ “50” وبحسهم الامني العالي وبجمع المعلومات الكافية تمكنت الشعبة بحسب صحيفة الدار، من القاء القبض على المتهم بمنطقة غبيش بولاية شمال كردفان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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