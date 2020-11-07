مشرحة أمد رمان تغلق ابوابها أمام الجثث

امتلأت مشرحة ام درمان بجثامين مجهولي الهوية حتى صارت لا تستطيع استقبال مزيد من الجثامين لادخالهم لثلاجة المشرحة وظلت تستقبل الجثث منذ فترة طويلة بعد ان توقفت كل المشارح بولاية الخرطوم بسبب عطب في الثلاجات التي تستقبل الجثث وقد تراكمت جثث مجهولي الهوية والمتوفين في حوادث مرورية بمشرحة ام درمان.

وصارت المشرحة لا تحتمل استقبال جثث أخرى، وبحسب صحيفة الدار، رفضت لجان تحقيقات المفقودين دفن الجثث حتى اجراء التحقيقات نرجو من النائب العام بالتدخل الفوري لحل قضية مشرحة ام درمان والاسراع في تفريغ المشرحة من الجثامين حتى تستقبل المشرحة جثامين أخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)