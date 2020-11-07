كيزان (خلو القونات) سيدات غناء السودان

أوضح المطرب الشاب فهد البشرى ان الساحة الفنية تعاني من حالة اختناق ابداعي، واضاف ان ذلك يعود لمعظم الأصوات الناشزة التي تسيطر على المشهد الغنائي الآن.
وزاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان هذه الحالة تعود الى تفشي فيروس “كورونا الابداعي” وسط حناجر تعاني التهابات الحمى الوجدانية وجمهور بات يتنفس ذوقاً حاراً من اثر الزنق والذي سمى “فورة اللبن” وواصل لظروف اقتصادية تسببت عرضا في تدهور المشهد الغنائي منها الضائقة الاقتصادية وغيرها التي انعكست على حال الغناء وتسببت في تحويل المسار الغنائي مما جعل “القونات” سيدات الغناء في السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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