الشفافية: الجنيه لن يتعافى إلا بمراجعة شاملة لقطاع الاتصالات

قالت منظمة الشفافية السودانية إن الجنيه السوداني لن يتعافى ما لم يتم إصلاح قطاع الاتصالات، فيما دعت الحكومة الانتقالية بمراجعة شاملة لقطاع الاتصالات بوصفه قطاعاً قومياً إستراتيجياً يهم كل المواطنين.
وكشفت المنظمة عن كتلة نقدية في القطاع لا تصل للبنوك مملوكة لغير السودانيين، وقال الطيب مختار في ندوة حول الاتصالات بالخرطوم بحسب صحيفة الديمقراطي، إن السودان اليوم في ذيل القائمة من حيث الاتصالات بين دول العالم.
وأضاف رئيس المنظمة الطيب مختار أن أموالاً كثيرة دفعها مستخدمو الاتصالات دون أن تعود عليهم بفوائد خدمية، ولم ينتبه المستخدمون لهذه الأموال، داعياً الحكومة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في كشف الخلل في قطاع الاتصالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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