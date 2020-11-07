شركات اتصالات تفاجئ مشتركيها بزيادات أسعار باقات الإنترنت

فاجأت شركات الاتصالات في السودان مشتركيها بزيادات في أسعار باقات الإنترنت المحدودة واليومية والشهرية.
ووفقاً لمتابعات مصادر وضعت شركة كنار زيادة تبلغ 30 في المائة على خدمة “الواي فاي فور جي”، كما زادت شركة سوداني من أسعار جميع خدمات الإنترنت التي تقدمها بنسبة 150 في المائة، وسارت على ذات النهج شركة زين.
وأثارت هذه الزيادات بحسب صحيفة الديمقراطي، استياء المشتركين الذين تضاعفت عليهم أعباء المعيشة في ظل تضخم كبير وانهيار متسارع للعملة الوطنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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