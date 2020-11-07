سحب البطاقات الذكية للوقود وإرجاء اعلان تعرفة المواصلات

أرجات ولاية الخرطوم إعلان تعرفة المواصلات الى الاسبوع الجاري بدلاً من الخميس. وعزت مصادر التأخير لعدم عقد الاجتماع المعني بتحديد التعرفة، وذلك لفشل الجهات المعنية في توفير معلومات كافية عن اسعار قطع الغيار والفواتير والرسوم المتعلقة من تكلفة التشغيل، بجانب عدم الوصول لحل مشكلة الوقود المدعوم.

وتواجه تحديد التعرفة اشكالية توفير البطاقات الذكية للوقود خاصة بعد ان تحولت محطة بشائر الى محطة تجارية، وحسب مصادر، فان وزارة الطاقة شرعت في سحب البطاقات الذكية من أصحاب الحافلات عقب توزيعها لعدد كبير من السائقين مؤخراً، وقالت المصادر بحسب صحيفة المواكب، ان الوزارة ستستعيض عنها ببطاقات من محطة شركة النيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)