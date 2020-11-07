بالصور.. آلاف السودانيين يتوافدون إلى مشرحة أمدرمان لوداع المُقريء (نورين) وشاهد عيان يروي التفاصيل

توافد آلاف السودانيين من مُحبي و أصدقاء و معارف الشيخ الفقيد نورين محمد صديق، في وقت متأخر من ليلة السبت إلى مشرحة حوادث مستشفى أمدرمان، لوداعه إلى مثواه الأخير.

وقال شاهد عيان أن الحادث كان امامي مباشرة بالكيلو 18 على طريق شريان الشمال، وتوفي في الحال 5 افراد منهم شيخ نورين، فيما نجا أحدهم يُدعى شيخ ابن عمر.

مضيفاً: حصلت على هاتف الأخير واتصلت على أهله وأبلغتهم بالحادث الذي وقع نتيجة اصطدامهم بشاحنة (دفار جامبو) في طريقهم إلى الخرطوم، وقمنا بنقل الجثامين إلى حوادث مستشفى امدرمان، وبحوزتي امتعتهم وأوراق تخصهم، ومسجل السيارة البوكس غمارتين موديل 2018 التي كانت تقلهم.

وتوفي المقريء الشهير نورين الصديق مع عدد من مرافقيه مساء الجمعة في طريق عودته إلى الخرطوم، قادماً من رحلة دعوية شمالي السودان، إثر حادث سير مروع، و ستصلى عليه صلاة الجنازة مع اربعة من مرافقيه من حفظة القرآن الكريم، صباح اليوم السبت بميدان الخليفة بمدينة امدرمان.

وتكفل عدد من أصحاب السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، باصطحاب المشيعين معهم لساحة الصلاة، بعد أن نشروا خطوط سيرهم على قروبات التواصل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)