  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المواكب:

الطيران الإسرائيلي يعبر أجواء السودان لأول مرة في التاريخ

استمرار المواجهات بين الجيش و(التغراي) والقضارف تغلق حدودها مع إثيوبيا صحيفة الديمقراطي:

الشفافية: الجنيه لن يتعافى إلا بمراجعة شاملة لقطاع الاتصالات

توقعات بعبور طائرات تجارية إسرائيلية للأجواء السودانية

جامعة الخرطوم: الدراسة مستمرة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية صحيفة السوداني الدولية:

الشعب الأمريكي يختار الاقتصاد الحر الاجتماعي الديمقراطي بديلاً للرأسمالية البشعة الإمبريالية

عبور طائرة إسرائيلية تجارية أجواء السودان الأحد صحيفة الصيحة:

الجيش يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا فورن بولسي: إدارة ترمب ستنهي رفع السودان من (الإرهاب) قبل انتهاء دورتها ضبط تنظيم يوزع استمارات تجنيد مزورة باسم حركة عقار صحيفة السوداني:

إثيوبيا ترفض وساطة الإيقاد والقضارف تغلق حدودها مع الأمهرا والتقراي

طيران العال الإسرائيلي يعبر الأجواء السودانية تجارياً لأول مرة الأحد المقبل

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة محتملة بالسودان صحيفة الوطن:

الطيران الإسرائيلي يعبر أجواء السودان غداً

قيادي شيوعي :الطفيلية الإسلامية تتحكم في السوق

الموت يغيب الفنان الكبير عثمان مصطفى

إسرائيل تخطر عن أخطر عملياتها السرية ضد السودان

حركة الحلو :وفد الحكومة اتفق معنا على تعديلات وعاد ورفضها صحيفة أخبار اليوم:

أول رحلة تجارية إسرائيلية عبر المجال الجوي السوداني

الصواريخ الاثيوبية تدك أسلحة ثقيلة لجبهة التغراي بمعارك في الحدود السودانية

كرتي يفاجئ الاوساط السياسية برسالة صوتية

رحيل الداعية الإسلامي الشيخ نورين صديق في حادث مروري

الموت يغيب الفنان والموسيقار الكبير البروفيسور عثمان مصطفي

قيادي بتحالف المزارعين: نقص الجازولين يؤثر علي تاسيس القمح

عاصم البلال الطيب يكتب: الإماراتيون يخططون لخمسين سنة قادمة بفكر ملهمهم الأول في قرنين

إبن التمنيات يسبقنا ويرسم شخصيتنا في أذهان السفير الإستثنائي صحيفة الدار:

والدة القتيل أمير: اللصوص قتلوا ابني وأصابوا ابنتي وأين الأمن والأمان

فنان الذكريات العملاق عثمان مصطفى أصبح من الذكريات الأمس

المتهم بقتل رجل الأعمال يسجل اعترافاً قضائياً

زوج يطالب بابطال زواج زوجته بالفيسبوك

مشرحة أم درمان تغلق أبوابها لاستقبال الجثث

محاكمة امراة ووالدها واشقائها بقتل مواطن بالدويم الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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