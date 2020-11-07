عاجل.. أمريكا تعلن إرسال شحنة قمح لصالح السودان بقيمة 20 مليون دولار

السبت 7 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال شحنة قمح إلى السودان بقيمة 20 مليون دولار.

وتأتي هذه الشحنة في ظل التطورات الأخيرة بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذه الشحنة ليست الأولى، فى الإمارات أعلنت عن وصول شحنة قمح أيضاً بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك إسرائيل حصلت على شحنة بقيمة 5 مليون دولار.

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