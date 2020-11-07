ترفيع نقطة شرطة معسكر ابوشوك الى قسم متكامل

اشاد مدير معسكر ابو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور د. اسماعيل عبدالله الصافي بقرار المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عزالدين الشيخ بترفيع نقطة شرطة المعسكر الي قسم كامل . وقال الصافي وفق (سونا) ان القرار مهم وتنفيذا مباشرا لقرار مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحماية المدنيين عقب خروج بعثة اليوناميد من دارفور، ويسهم في توفير الخدمات الشرطية والقانونية لسكان المعسكر البالغ عددهم 130 الف نسمة . وتعهد مدير المعسكر وفق ( سونا) بتوفير كافة متطلبات العمل لقسم الشرطة الجديد، وتنظيم نفرة شعبية بغرض المساهمة في تكملة منشآت القسم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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