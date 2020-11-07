ورشة لتجمع التشكليين حول منهج التربية الفنية الجديد

تقيم لجنة المناهج التعليمية، بتجمع التشكيليين السودانيين السبت، ورشة عمل لمناقشة منهج التربية الفنية الجديد للصف الثالث بالمرحلة الثانوية، بالقاعة الكبرى بدار نقابة المعلمين السودانيين، ويشارك في الورشة بالنقد والنقاش عدد من التشكيليين السودانين، متناولين محتويات الكتاب المختلفة وفصوله الفنية، من التصميم والنقد والتلوين وغيرها .

ويشارك في الورشة من التشكليين ، د. صلاح الدين حسن، علاء الدين الجزولي، عمر خليل ونجاة عثمان، ويصاحب الورشة برنامج غنائي، بمشاركة الفنانين عمر خليل وربيع عبد الماجد، وآخر شعري بمشاركة الشاعرة نجاة عثمان، والشاعر عبد الوهاب دنقل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)