المنتخب الوطني للشباب يصل دار السلام ويواجه نظيره التنزاني

وصلت العاصمة التنزانية دار السلام الجمعة بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري تتخلله مباراتين أمام نظيره التنزاني، فى اطار الاستعداد لتصفيات إقليم سيكافا لكرة القدم التي تنطلق في 22 نوفمبر الجاري، والتي تؤهل لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في 2021 بالمغرب .
وكان في إستقبال البعثة لدى وصولها مطار الزعيم التنزاني جوليوس نايريري، كل من المستشار بسفارة السودان بتنزانيا عصام عبد الرحيم عبد الرحمن، الذي سهل الكثير من الإجراءات مع سلطات المطار، والدكتور إبراهيم عبد الرحمن شداد ممثلا للجالية السودانية،
وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب منير لهباب عن أول حصة تدريبية للمنتخب فى السابعة من صباح السبت بوسط العاصمة دار السلام.
وسوف يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الودية الأولى أمام نظيره التنزاني الإثنين 8 نوفمبر الجاري، بينما يخوض الثانية يوم 11 من ذات الشهر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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