وفاة المقرئ السوداني الشيخ (نورين) إثر حادث حركة

غيب الموت اليوم الجمعة المقريء السوداني الشهير الشيخ (نورين محمد صديق) إثر حادث سير مروع في طريق عودتهم إلى الخرطوم من رحلة دعوية من حلفا شمالي السودان، فيما أصيب عدد من مرافقيه إصابات متفاوتة بعضها حرجة.

حفظ الفقيد القرآن الكريم بخلوة الشيخ المكي الشيخ عبدالرحيم الشيخ الرشيد بالفرجاب شمالي كردفان شرق بارا في عام 1996وانخراط في العمل الدعوي وامامة المساجد منها مسجد الخرطوم الكبير والحاج يوسف مربع 10 إلى ان انتقل مؤخرا إلى مجمع النور الاسلامي بضاحية كافوري بالخرطوم.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)