تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الإثيوبي بهدفين

تعادل المنتخب السوداني مع مُضيفه الإثيوبي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب أديس أبابا الدولي، احرز الهدفين محمد عبد الرحمن الغربال وأطهر الطاهر.

واقيمت المباراة فى اطار استعداد المنتخب الوطنى السوداني لمواجهة غانا الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2022.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)