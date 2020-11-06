البنك الزراعي يمول (7500) مزارع بالجزيرة للموسم الشتوي

أعلن مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة الرشيد عثمان عن رصد 9 مليارات من الجنيهات لتمويل زراعة 400 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة في العروة الشتوية للموسم الزراعي 2020م – 2021م . واكد عثمان وفق (سونا) إكتمال تمويل 7500 مزارع بالجزيرة لزراعة القمح وجدد إلتزام البنك الزراعي بتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لزراعة 400 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة إضافة للجهود الجارية لتمويل 200 ألف فدان قمح أخرى عبر المحفظة . وأرجع مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة تأخر التمويل لتأخر طلب إدارة مشروع الجزيرة للتمويل الذي يتطلب جملة من الإجراءات التي تستغرق فترة زمنيه طويلة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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