رئيس الوزراء الإثيوبيي يكشف دوافع العمليات العسكرية في منطقة تيغراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجمعة أن العمليات العسكرية التي شنّتها قواته في منطقة تيغراي (شمال) أهدافها واضحة ومحدودة في وقت تزداد المخاوف من احتمال اندلاع حرب طويلة الأمد في البلاد.

إعلان

وكتب أبيي في تغريدة وفق اذاعة مونت كارلو إن “أهداف العمليات الجارية التي تنفّذها قوات الدفاع الفدرالية في شمال إثيوبيا واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها وهي إعادة حكم القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد”.

Advertisements

وتأتي تصريحاته بعدما أعلن الجيش الأربعاء أنه دخل في حرب ضد “جبهة تحرير شعب تيغراي” بعد شهور من التوتر بين أديس أبابا والحزب الذي حكم قادته إثيوبيا عمليا على مدى عقود قبل وصول أبيي إلى السلطة.

وقال أبيي إن حكومته “حاولت بصبر على مدى شهور حل الخلافات سلميا مع قادة جبهة تحرير شعب تيغراي. لجأنا إلى الوساطات والمصالحة والحوار”. وأضاف “لكنها فشلت جميعها (المحاولات) بسبب العجرفة الإجرامية وتعنّت جبهة تحرير شعب تيغراي. وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية التي تتخذ في تيغراي مقرا القشة التي قصمت ظهر البعير”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)