موظفو إغاثة أمميون يحذرون من مجاعة بجنوب السودان

قال موظفو إغاثة أمميون، اليوم الجمعة، إن الناس في أربع مناطق شديدة التأثر بالمجاعة -هي بوركينا فاسو ونيجيريا وجنوب السودان واليمن- يحتاجون إلى مساعدة عاجلة لتجنب مخاطر الانزلاق إلى المجاعة وفق الموقع الرسميى لمنظمة الامم المتحدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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