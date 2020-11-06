جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي في مصر، الخميس، إيجابية تعاطي المخدرات للطفل نجل القاضي وأصدقائه الذين تنمروا على رجال الشرطة والمارة ووجهت النيابة للطفل وأصدقائه تهمة تعاطي المخدرات.

وكان فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل في مصر أمس، قد كشف عن حلقة أخرى من مسلسل السلوكيات المؤسفة لنجل القاضي الذي تنمر على رجال الشرطة.

وكشف الفيديو قيام نجل القاضي، وخلال استقلاله سيارته بصحبة أصدقائه، بقذف أحد المارة بالبيض في وجهه وسط ضحكات زملائه.

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وأثار الفيديو وفق العربية نت سخطا جديدا ضد الطفل البالغ من العمر 13 عاما والذي قررت النيابة العامة إيداعه إحدى دور الرعاية لتقويم سلوكه وحبس أصدقائه الأربعة على ذمة التحقيقات.

ورغم تقدم والد الطفل، القاضي أبو المجد عبدالرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية باعتذار رسمي إلى المصريين ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله، إلا أن توالي تداول الفيديوهات الكاشفة لسلوكيات الطفل أثارت الغضب ضده مجددا.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على الطفل نجل القاضي بعد تداول فيديو له مع أصدقائه بثه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في واقعة التنمر على رجال الشرطة تنمر فيه على المجتمع المصري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)