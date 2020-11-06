تنوير صحفي لمنظمة رعاية الطفولة العالمية

تفيم منظمة رعاية الطفولة العالمية تنويرا عن توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة والوكالة الفرنسيه للتنمية وذلك بمنبر وكالة السودان للانباء الأحد عند الساعة الحادية عشرة صباحا ويتحدث في المنبر الاستاذ ارشد مالك المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة العالمية وآخرون. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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