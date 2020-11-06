الصحة الخرطوم تلزم المتعاملين مع الأغذية بالمستشفيات بالكشف الطبي

أكد مجلس القوانين بوزارة الصحة الخرطوم على ضرورة الكشف الطبي على المتعاملين مع الأغذية بالمستشفيات لضمان سلامة الغذاء المقدم للمرضى من الامراض المنقولة بواسطة العامل والوقاية من نشر العدوى للمريض، على ان يتم الكشف الطبي عبر القمسيون الطبي.

وناقش اعضاء المجلس بالوزارة الجمعة وفق ( سونا ) عددا من سياسات قسم التغذية العلاجية للعام 2020 ومنها سياسة الكشف الطبي للمتعاملين مع الاغذية، وسياسة تسليم الشركة الفائزة بالعطاء، وسياسة مراقبة تحديد الحاجة من الأواني والمعدات بوحدة خدمات الأغذية، وسياسة النظافة الشخصية والتي تنص على الامتناع عن التدخين في منطقة العمل، اضافة الى نظافة وتطهير مطبخ التغذية العلاجية والتي تهدف الى تنظيف وتعقيم المعدات والاجهزة الثابتة، وسياسة استلام المواد الغذائية.

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ودعت مدير السياسات والقوانين ا. صفاء السيد الى التوصية بتكوين لجنة صغرى لمناقشة هذه السياسات وقراءتها قبل اجازتها من قبل المجلس وذلك كسبا للوقت حتى يتمكن المجلس من مناقشة واجازة القوانين والسياسات الأخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)