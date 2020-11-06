أول طائرة تجارية إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

من المنتظرأن تعبر أول طائرة تجارية إسرائيلية عبر الأجواء السودانية بعد غدٍ الأحد، متجهة إلى أوغندا، وفق ما افادت وسائل إعلام إسرائيلية بحسب متابعة (أخبار الخليج 365) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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