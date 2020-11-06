تجدد الاشتباكات في إثيوبيا و القضارف تغلق حدودها

قررت حكومة ولاية القضارف، إغلاق حدودها مع إقليمي الأمهرا والتقراي، اعتباراً من ليل أمس حتى إشعار آخر، ودعا مكتب والي القضارف في وفق صحيفة (السوداني) المواطنين بالشريط الحدودي لتوخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة اثيوبيا.

ويأتي قرار إغلاق الحدود وسط تخوف لدى المزارعين الذين استطلعهم مراسل (السوداني) بالقضارف من تأثر عمليات الحصاد في المناطق المتاخمة مع الإقليمين والتي تشهد هذه الأيام نشاطاً مكثفاً لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضرراً بليغاً بالمزارعين والإنتاج،

وكشفت مصادر خاصة أن إقليم التقراي يشهد منذ صباح الجمعة اشتباكات وصفتها بالعنيفة بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير التقراي داخل معسكرات الجيش الفيدرالي على الحدود السودانية الإثيوبية في مناطق الرويان وتومات اللقدي والعلاو.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)