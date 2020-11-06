الموت يغيب الفنان د. عثمان مصطفى

غيب الموت اليوم الجمعة الموسيقار السوداني الشهير عثمان مصطفى، بأحد مشافي الخرطوم، وأكد رئيس اتحاد المهن الموسيقية الدكتور عبد القادر سالم، وفاة مصطفى بعد معاناة مع المرض.

عمل الفقيد بتدريس الموسيقى بكلية الدراما والموسيقي وتخرج على يده عدداً من المبدعين و رموز فن الغناء في السودان، وكان فنانا بارزاً متميزاً في مجال الغناء وعلوم الموسيقى.

وسجل العديد من الأغنيات والأعمال الموسيقية الخاصة في السودان وخارجه، ومن اشهر اعماله اغنية ماضى الذكريات والله مشتاقين كما ساهم الفقيد في العمل النقابي بالسودان وشغل أمين عام اتحاد الفنانين الغنائيين السودانيين لفترة من الزمان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)