شداد يوضح موقفه من اجتماع ( الفيفا)

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم إن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع مسؤولي لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، تم خلاله الاستماع إلى ملف الأزمة الإدارية في نادي المريخ وتحدث خلاله عدد من الأعضاء، موضحين تطورات الازمة التي كون لها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الطارئ رقم (16) لجنة ثلاثية تتألف من اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة)، والاستاذ عبدالرحيم حماد؛ عضوي مجلس الإدارة، من أجل السعي لإيجاد حل توافقي يرضي كل مكونات نادي المريخ،

وقال البروف شداد وفق صحيفة السوداني أن الاجتماع خلص إلى تأمين لجنة الحوكمة خلال الاجتماع الذي انعقد عن بعد مع إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، و استمرار اللجنة في عملها على أن ترفع تقريرها النهائي في فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ الاجتماع، وذكر شداد انه لم يتم التقرير بشأن تكوين لجنة تطبيع متمنيا أن توفق اللجنة في مسعاها للحل التوافقي الذي يرضي كل الأطراف

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)