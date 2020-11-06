هلال الابيض يعيد أشهر مدافعيه

أعاد نادي الهلال الابيض قيد مدافعه بكري بشير بعقد مدته عامين وذلك بحضور ناجي جابر نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية والمهندس احمد عبدالله مسئول السيستم وهشام النضر مدير الكرة وزملائه الكابتن مهند الطاهر والقائد الثاني حسن كوكو تنقا وعبر اللاعب وفق صحيفة السوداني عن سعادته البالغة بالعودة مجددا لبيته والدفاع عن شعاره في المحفلين المحلي والقاري الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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