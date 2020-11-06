خبير: ولاية الخرطوم مسؤولة عن أزمة المواصلات

حمّل الخبير الدكتور ناجي علي بشير حكومة ولاية الخرطوم وشركة مواصلاتها مسئولية أزمة المواصلات التي يعانيها وبشدة مواطنو الخرطوم، ووجه ناجي انتقادات لاذعة لوالي الخرطوم لعدم توفير البنزين والجازولين المدعوم لوسائل المواصلات العامة.
وقال ناجي في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، ان الوالي يعلم تماماً انه سيتم تحرير أسعار بيع الوقود ولكن الولاية لم تواكب تحرير الوقود بالاستعدادات الكافية. وأضاف الدكتور ناجي ان شركة مواصلات ولاية الخرطوم هي ملك للشعب السوداني فكيف تفشل الشركة وبعد تعيين مدير ثوري لها في توفير بصاتها لنقل مواطني الولاية من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم وبالعكس.
وامتعض بشير من استغلال المواطنين لسيارات نقل النفايات حتى يستطيعوا الوصول إلى منازلهم منوهاً إلى ان ذلك يعتبر فضيحة كبرى للحكومة الانتقالية وحكومة ولاية الخرطوم، مشيراً إلى عدم إمكانية نقل البشر في سيارات نقل النفايات في زمن تفشي كورونا وان ذلك يعتبر امتهاناً لآدمية البشر. وأبدى ناجي اندهاشه لعدم اصدار حكومة ولاية الخرطوم تعرفة مواصلات جديدة عادلة حتى الآن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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