جريمة قتل مروعة ضحيتها طالب جامعي

شهدت مدينة كسلا وقوع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطالب الجامعي مصطفى عثمان الشامي، وعثرت السلطات على الضحية مقيد بالأطراف، وظهرت على ملامح الجثة إصابة بآلة حادة.

وجرت محاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة وألقت السلطات القبض على المشتبه بهم الذين قاموا بالاعتداء على القتيل ظناً منهم أحد اللصوص.

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وقاوم الضحية المتهمين بعد اعتدائهم عليه بواسطة آليات حادة وفي خضم ذلك سقط مخشياً عليه، وعثر عليه ضابط الشرطة وقام بتحويله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وعلمت المصادر بحسب صحيفة الدار، بأن الضحية يعاني من متلازمة مرض انفصام الشخصية تلك الحالة التي انتابته أثناء الدراسة الجامعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)