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العثور على شاب مشنوقاً داخل غرفة

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دونت شرطة الدويم بالنيل الأبيض بلاغاً تحت طائلة المادة 51 إجراءات، وذلك عندما وصل إليها بلاغ بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر مشنوقاً بحبل ومعلق على سقف غرفة.

 

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وعلى إثر ذلك، اتخذ تيم من الشرطة كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مثل التصوير ورفع البصمات وعمل رسم كروكي، وبأمر من النيابة والأورنيك 8 الجنائي بحسب صحيفة الدار، أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وما زال التحري مستمراً.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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