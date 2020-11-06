المحكمة الشرعية ترفض أغرب طلب لزوج

تقدم سوداني مقيم بالخارج بدعوى في المحكمة الشرعية بحري، لإبطال عقد زوجته على رجل آخر، وقال الزوج في دعوته أنه وجد أن زوجته في صفحتها على “الفيس بوك” نشرت صورة، وتلقت التهاني بمناسبة زواجها، على الرغم من أنها في ذمته.
وعندما طلبت المحكمة من الزوج صورة من العقد المزعوم أو شهود العقد، قال الزوج أنه لا يملك هذه المستندات، وأنه فقط استند على ما نشرته زوجته في “الفيس بوك”.
وبحسب صحيفة السوداني، أمر القاضي بشطب الدعوى لأنه لا يمكن تأسيسها على مزاعم الزوج التي تفتقد للأدلة والقرائن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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