الوسط الفني يشهد زواج مطرب شاب من مطربة مشهورة

يشهد الوسط الفني نهاية الشهر الحالي زواج مطرب شاب صاحب قاعدة جماهيرية من مطربة مشهورة، وسيكون زواجهما بمثابة الحدث الكبير داخل الوسط الفني. Advertisements وقالت مصادر مقربة من المطرب أن الزواج سيحييه عدد من المطربين وسيكون ثلاثة ليالي على التوالي بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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