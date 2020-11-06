عاجل.. تفاصيل أول رحلة جوية إسرائيلية عبر السودان

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الجمعة 6 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تجرى أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية تمر عبر سماء السودان، بعد غدٍ الأحد، في إطار مبادرة وزارة الخارجية الإسرائيلية بجلب 153 طالبا من أوغندا لتل أبيب من أجل الدراسة في مجال الزراعة، على أن تقلع الطائرة من مطار "بن جوريون" وتحط في كامبالا.
وتعد تلك الرحلة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها التي تستخدم المجال الجوي للسودان بشكل مباشر، رغم عدم توقيع اتفاق السلام بشكل رسمي بين الخرطوم وتل أبيب حتى الآن، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن اتفاقات السلام التي عقدتها إسرائيل مع البحرين والإمارات، وكذلك السودان، من مميزاتها أنها تسمح باستخدام المجال الجوي لتلك الدول، وهو ما يقصر عدد الساعات التي تستغرقها الرحلات الجوية لبعض الجهات حول العالم.
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