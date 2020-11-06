مطرب شاب يتهم مدير أعماله بالسرقة

وجه الفنان الشاب (أ) أصابع الاتهام إلى مدير أعماله بالإستيلاء على مبلغ مالي كبير، كان بطرف الأخير الذي أنكر الأمر تماماً.

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وقال المصدر – الذي فضل حجب اسمه – أنها المرة الثانية التي يوجه فيها صديقه المطرب الاتهام بالسرقة لمدير أعماله، الذي رفض العودة للعمل مع المطرب هذه المرة رغم الأجاويد بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)