مطرب شاب يتهم مدير أعماله بالسرقة

وجه الفنان الشاب (أ) أصابع الاتهام إلى مدير أعماله بالإستيلاء على مبلغ مالي كبير، كان بطرف الأخير الذي أنكر الأمر تماماً.
وقال المصدر – الذي فضل حجب اسمه – أنها المرة الثانية التي يوجه فيها صديقه المطرب الاتهام بالسرقة لمدير أعماله، الذي رفض العودة للعمل مع المطرب هذه المرة رغم الأجاويد بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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