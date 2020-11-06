مصرع (6) أشخاص بينهم (4) أجانب في حادث مروري

لقى ستة أشخاص مصرعهم بينهم أربعة أجانب في حادث مروري مروع بولاية النيل الأبيض، ووفقاً للتفاصيل التي تحصلت عليها مصادر، فإن العربة الشريحة قادمة من الجبل في طريقها لكوستي وعلى مشارف المدينة فقد السائق توازنه، مما أدى إلى انقلاب العربة عدة مرات حيث توفى ستة من الركاب.

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وعقب وقوع الحادث قامت شرطة المرور السريع بحسب صحيفة الدار، بكل الإجراءات القانونية اللازمة وحولت جثث المتوفين إلى مشرحة الدويم بأمر من النيابة، فيما تم عمل الإجراء الفني، ودون بلاغ بالحادث بقسم شرطة دائرة الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)