أجنبيات يسرقن سوبر ماركت

تعرض صاحب محل تجاري “سوبر ماركت” لعملية احتيال من قبل نساء أجنبيات، حيث دخلن إلى داخل البقالة وبغفلة من التاجر وانشغاله قمن بسرقة كمية من المعروضات، واكتشف التاجر عملية السرقة بعد خروجهن من المحل، وبحسب صحيفة الدار، قام التجار بإبلاغ الشرطة بحادثة السرقة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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