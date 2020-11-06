تقيم شبكة الصحفيين السودانيين ندوة حول الصحافة والأزمة الاقتصادية بعنوان “احتضار الصَّحافة.. الأزمة الاقتصادية والواقع الانتقالي”، وذلك بعد غد الأحد الرابعة عصراً بحديقة صحيفة “التيار”. Advertisements وسيتحدث في الندوة بحسب (سونا)، كل من الأستاذ الرشيد سعيد ود. خالد التيجاني والأستاذ وائل محجوب. ويعقب علي الندوة الأساتذة عثمان ميرغني وأشرف عبدالعزيز ومحمد وداعة و عثمان فضل آلله، ومداخلات من قبل الصحفيين والصحفيات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “شَبكة الصَّحفيين” تقيم الأحد ندوة حول الصحافة والأزمة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.