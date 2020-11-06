أصحاب العمل: إعداد استراتيجية لتفعيل علاقات القطاع الخاص الخارجية

أبانت أمانة العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني حدوث تأثيرات وتحولات إيجابية ومباشرة على الصعيد الاقتصادي والانفتاح التجاري للسودان على دول ومؤسسات العالم الخارجي عقب اكمال مراحل خطوات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

واشار الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد فى تصريح بحسب (سونا)، إلى انعكاس تلك التحولات والتأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وعلي تقوية وتطور أداء القطاع الخاص الوطني، مبيناً ان الاتحاد ممثلاً فى أمانة العلاقات الخارجية يعكف على إعداد استراتيجية لتنشيط وتفعيل علاقات القطاع الخاص السوداني وفق أسس جديدة بنظيره بالدول الصديقة والشقيقة عبر آليات مختلفة أهمها تفعيل مجالس الأعمال المشتركة بما يخدم الوطن والاقتصاد الوطني وفقاً لتطورات ما بعد التغيير لبناء السودان الجديد.

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وأكد تيمان أن المؤشرات والمعطيات الحالية بشأن مغادرة اسم السودان لقائمة الإرهاب تشير إلى انها تبدو قريبة جداً مما يعني ان التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي للقطاع الخاص خارجياً سيكون متاحاً دون بروز المعوقات السابقة، منوهاً إلى أهمية استعداد كافة الأطراف ذات الصلة بتهيئة أوضاعها وقوانينها وسياساتها للتعامل مع مرحلة التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري المباشر مع دول العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)