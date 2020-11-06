سجن معلم متهم بقتل تلميذ ضرباً داخل فصل

اصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر قرارها بالسجن لمدة عام في مواجهة معلم متهم بقتل طفل ضرباً بخرطوش غاز داخل الفصل، بعد أن أدانته المحكمة بتهمة تحت المادة 131 القتل شبه العمد، فيما توصل الطرفان إلى تسوية.
وبالعودة للتفاصيل الأولية بحسب صحيفة الدار، حدثت تفاصيل هذه الجريمة بإحدى أحياء أم درمان، حيث ضرب المعلم الطفل على رأسه، من ضمن عدد من التلاميذ وسقط الطفل متأثراً بالإصابة، وتم إسعافه، وأجريت له عدة عمليات وبعدها توفى إلى رحمة مولاه.
حيث اتخذت الأسرة الإجراءات القانونية وتم القبض على المعلم ووجهت له التهمة، وحول البلاغ للمحكمة التي بدورها استمعت إلى قضية الاتهام والدفاع، وتم إصدار القرار السالف الذكر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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