قيادي بالجبهة الثورية: “قوى الحرية والتغيير” عطّلت تكوين البرلمان

أعلن قيادي بالجبهة الثورية، عن تفاهمات بين مكونات الجبهة بشأن اختيار أعضاء هياكل الحكم الثلاثة (السيادي، الوزراء والتشريعي)، وأقر بوجود خلافات في “قوى الحرية والتغيير” تسببت في تعطيل إعلان أسماء أعضاء البرلمان.

وقال القيادي بالجبهة، أمين الإعلام، الناطق الرسمي باسم “تجمع قوى تحرير السودان” فتحي عثمان أحمد، إن التباينات في قوى الحرية والتغيير هي السبب في تعطيل تكوين البرلمان، وأكد أن لجان المقاومة هم البرلمان الحقيقي في البلاد، وأضاف: “طالما لجان المقاومة وهي أكبر جهة تشريعية في البلاد موجودة؛ فليس لدينا مخاوف من قوى الحرية والتغيير، باعتبار الشباب هم حارسي ثورة ديسمبر”.

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وأكد فتحي في تصريحات صحفية محدودة بحسب صحيفة السوداني، عدم اختيار مرشحي مجلسي السيادة والوزراء من الجبهة الثورية، ونفى وجود خلافات في اختيار المرشحين، وأضاف: “ليست لدينا أي مشاكل في عملية الاختيار بموجب الاتفاق الداخلي في الجبهة الثورية، حيث سيتم ترشيح عضو من المنطقتين – النيل الأزرق وجنوب كردفان – وعضوين من مسار دارفور”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)