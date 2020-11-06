أعلن قيادي بالجبهة الثورية، عن تفاهمات بين مكونات الجبهة بشأن اختيار أعضاء هياكل الحكم الثلاثة (السيادي، الوزراء والتشريعي)، وأقر بوجود خلافات في “قوى الحرية والتغيير” تسببت في تعطيل إعلان أسماء أعضاء البرلمان.
وقال القيادي بالجبهة، أمين الإعلام، الناطق الرسمي باسم “تجمع قوى تحرير السودان” فتحي عثمان أحمد، إن التباينات في قوى الحرية والتغيير هي السبب في تعطيل تكوين البرلمان، وأكد أن لجان المقاومة هم البرلمان الحقيقي في البلاد، وأضاف: “طالما لجان المقاومة وهي أكبر جهة تشريعية في البلاد موجودة؛ فليس لدينا مخاوف من قوى الحرية والتغيير، باعتبار الشباب هم حارسي ثورة ديسمبر”.
وأكد فتحي في تصريحات صحفية محدودة بحسب صحيفة السوداني، عدم اختيار مرشحي مجلسي السيادة والوزراء من الجبهة الثورية، ونفى وجود خلافات في اختيار المرشحين، وأضاف: “ليست لدينا أي مشاكل في عملية الاختيار بموجب الاتفاق الداخلي في الجبهة الثورية، حيث سيتم ترشيح عضو من المنطقتين – النيل الأزرق وجنوب كردفان – وعضوين من مسار دارفور”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالجبهة الثورية: “قوى الحرية والتغيير” عطّلت تكوين البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.