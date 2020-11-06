السجن المؤبد لخمسيني اغتصب طفلة بعد استدراجها

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر بالسجن المؤبد “عشرون عاماً” في مواجهة رجل يبلغ من العمر خمسين عاماً، قام باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً داخل منزله بعد استدراجها، كما أمرت المحكمة بدفع المتهم غرامة قدرها 15 ألف جنيه، منها 14 ألف جنيه للطفلة كتعويض.
وبالعودة للتفاصيل بحسب صحيفة الدار، عندما تمكن المتهم من استدراج الطفلة داخل منزله بمنطقة دار السلام، وقام بإغتصابها وتمكنت من الإفلات منه وإخطار أسرتها التي سارعت بإخطار الشرطة، وتم القبض على المتهم، وبواسطة النيابة حول الملف للمحكمة التي استمعت إلى جميع الأطراف وأقر المتهم بالجريمة ووجهت له التهمة تحت المادة 45ب وأوقعت عليه العقوبة السابقة فيما رفعت الأوراق للإستئناف للتأييد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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