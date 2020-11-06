“المنصورة” تكشف التفاصيل الكاملة للوضع الصحي للإمام المهدي

وصفت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي الوضع الصحي لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأنه يمضي في تحسن، مشيرة إلى العناية الفائقة عبر فرق بمدينة شيخ خليفة الطبية، وأبانت مريم في رسالة صوتية بحسب صحيفة السوداني، أن المهدي بمجرد وصوله وفحصه تم اعتبار حالته حرجة إلا أن الأطباء فضلوا إبقاءه بالعناية الوسيطة وليست المكثفة.

مشيرة إلى أن المهدي بدأ بالعلاج عبر الهواء المضغوط فضلاً عن المواصلة في الدواء المانع للفيروسات، فضلاً عن إيقاف دواء الملاريا، وأضافت: الإمام بدأ بالهواء المضغوط وتم تقليله إلى نسبة 70%، ومن ثم بدأ التبديل بين التنفس عبر الأنف والهواء المضغوط، مؤكدة أن حالة الصادق تمضي إلى تحسن.

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وكشفت مريم عن رفض المهدي لمغادرة السودان والعلاج بالخارج، وقالت: الإمام رفض السفر وأصر على أن يتلقى العلاج في السودان بمستشفى علياء، لكن بعد ضغط الأطباء السودانيين قبل السفر، مشيرة إلى دور رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وقالت: لا أستطيع أن أوفيه حقه من الشكر والعرفان والامتنان، فضلاً عن د. مانيس، منوهة إلى أن الفحوصات كشفت إصابتها وشقيقها بشرى بالكورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)