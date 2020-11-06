عاجل.. بدء عملية جمع السلاح من المواطنين في دارفور

الجمعة 6 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، والى ولاية وسط دارفور "غرب السودان"، اكتمال كافة الاستعدادات لعملية نزع السلاح من مواطنى الولاية.



وقال يوسف، خلال لقائه، مع مسئولى آلية جمع السلاح التى تضم ممثلين للجيش والشرطة والمخابرات، إن عملية جمع السلاح تساهم فى تحقيق الأمن وطمأنة المواطنين على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

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وأكد خطورة وجود السلاح فى أيدى المواطنين، لافتا إلى انطلاق عملية الجمع القسرى ونزع السلاح من جميع المواطنين.

كما أكد، أن الحملة لن تستثنى أحدا بعد أن انقضت كل مواقيت عمليات جمع السلاح طواعية، مضيفا أنه بعد أن انتهت المرحلة التمهيدية من الجمع الطوعى، تم إعداد خطة محكمة لعملية نزع السلاح من أيدى الجميع.

وقال إن وسط دارفور على أتم الاستعداد لمباشرة العمل بالتزامن مع جميع ولايات دارفور الخمس فى زمن واحد.