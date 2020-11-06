شاهد الاتهام الثالث يكشف تفاصيل جديدة في محاكمة عبد الله البشير

استمعت محكمة الديم بالخرطوم جنوب أمس، إلى شاهد الاتهام الثالث في قضية محاكمة عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شواهق التابع للقوات المسلحة.

وأدلى المحامي تاج السر عبد الرؤوف بأقواله بوصفه شاهد اتهام ثالث بحسب صحيفة الصيحة، وذكر أن مصنع شواهق للحديد تم شراؤه لصالح الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، من فضل محمد خير في العام 2002م، وقال إن المصنع عقب شرائه تحول العمل فيه من آلي إلى يدوي بطاقة إنتاجية (30) طناً يومياً فقط، مقارنة بـ(200) طن للمصنع الماليزي وغيرها من مصانع الحديد مما يجعل أمر إنتاجية المصنع “منتهية في السوق”.

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ونوه تاج السر إلى أن المتهم الثاني الأمين العام للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية السابق، شكل لجنة تقصي حقائق حول إجراءات بيع المصنع وبدورها رفعت اللجنة توصيتها بصحة الإجراءات التي تم اتباعها في بيع مصنع شواهق من الناحية القانونية والمالية والإدارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)