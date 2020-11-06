متضررو سكر النيل الأبيض غاضبون من وزير الصناعة

أثار خطاب ممهور بتوقيع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، موجة سخط واستهجان بولاية النيل الأبيض، بعد أن شكر فيه خبراء قطاع تكرير السكر بمصنع سكر النيل الأبيض عقب ختام اجتماعات مجلس إدارة الشركة الذي يترأسه.
وقال نائب رئيس لجنة المتضررين من قيام المشروع (ملاك الأراضي) محمد الأغبش بحسب صحيفة الصيحة، إن وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة يهلل ليس لكشف الفساد أو إعادة الحقوق لأهلها المهجرين وإكمال الخدمات وتسليم مشروع المزارعين أو سداد حقوق الإعاشة منذ العام 2009م، لكنه يهلل لتكرير سكر خام يستورد من الخارج.
وأضاف الأغبش بأن شركة سكر النيل الأبيض أهدرت أكثر من مليون دولار، وتستغل الأرض منذ العام 2004م دون القيام بسداد أي عائد، وتحسر الأغبش، على إهدار مساحة (165) ألف فدان هي مساحة الزراعة بالمشروع الذي تديره أنجح شركة لإنتاج السكر (كنانة) – على حد قوله، وتساءل: “كيف تفشل شركة بتلك الإمكانات في تحقيق الإنتاج المحدد في دراسة الجدوى بـ(450) ألف طن سكر؟”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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