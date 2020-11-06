التربية: المالية تعاكس طباعة الكتاب المدرسي.. وتحاول شراء عربات فارهة للسيادي

قال وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم إن وزارة المالية تماطل في فتح حساب خارجي للوزارة من أجل تلقي مساهمات وتبرعات السودانيين بالخارج لشراء مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي.

وأكد التوم خلال منتدى “كباية شاي” بصحيفة التيار أمس، أن المالية مازالت تعاكس عملية طباعة الكتاب وتدعي أنها “مفلسة”، وقال إنها حاولت منذ أشهر شراء عدد من السيارات الفارهة لأعضاء المجلس السيادي، وأضاف “إذا كانت وزارة المالية ليس لديها مبلغ يقل بكثير ولا يساوي شيئاً من قيمة تلك العربات، فلماذا تتهرب من عملية طباعة الكتاب التي تعتبر أولوية وهي من الأساسيات”.

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وقال البروفيسور محمد الأمين بحسب صحيفة الصيحة: “عندما نسأل المالية كم هي مخصصات ونثريات القصر الجمهوري لا نجد إجابة”، وأضاف أن وزارة المالية يجب أن تكون لديها أسبقية في البرامج والخطط والتعليم أولوية لكل دولة، ونوه لعقبات كبيرة تواجههم في وزارة التربية، سيما في عملية طباعة الكتاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)