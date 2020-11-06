مسلحون يقتحمون مقر مبادرة في بري بعربات دون لوحات

دون الأمين العام لمبادرة التسامح والسلام المجتمعي د. محمد المصباح، بلاغاً رسمياً بقسم امتداد ناصر بالرقم (129)، على خلفية اقتحام مسلحين يقودون سيارات “تاتشر” بدون لوحات لمقر المبادرة ببري فجر يوم الجمعة الماضي.
وفي الأثناء تواصلت بيانات الشجب والإدانة لحادثة الاقتحام من عدة كيانات، واستنكرت جمعية الإمام الغزالي العلمية الصوفية الحادثة التي وصفتها بالدخيلة، وقالت إنها مرفوضة ومردودة على من قام بها أياً كان الفاعل، خاصة وأنه تم في ظل دولة الحرية والعدالة، وطالب ثوار التسامح من أجل الوطن – قطاع شرق النيل، الأجهزة المختصة بتقديم تفسير واضح عن الحدث والذي عده بيان الثوار تصرفاً بربرياً وغاشماً.
فيما قالت حركة ثوار التغيير بحسب صحيفة الصيحة، إن اقتحام مقر التسامح يُعد تجاوزاً للدستور والحريات العامة، واستنكرت ترهيب الشعب والمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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