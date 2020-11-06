تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * إثيوبيا تعلن الحرب والسودان يغلق الحدود * التربية: المالية تماطل في طباعة الكتاب المدرسي * الشعبة: المخابز ستتوقف نهائياً حال استمرار التسعيرة الحالية * كوهين: السودان دولة استراتيجية في التحالف الإسرائيلي العربي * قيادي بـ”الثورية”: قوى الحرية عطلت تكوين البرلمان * مسلحون يقتحمون مقر مبادرة في بري بعربات دون لوحات صحيفة السوداني: Advertisements * قتال عنيف في إثيوبيا وولاية كسلا تغلق الحدود * كرتي يظهر في تسجيل صوتي ويدعو للخروج على الحكومة * “المنصورة” تكشف التفاصيل الكاملة للوضع الصحي للمهدي صحيفة الدار: * د. مريم: الصادق المهدي يتجاوز الحالة الحرجة ويتحسن بالإمارات * السجن المؤبد لخمسيني اغتصب طفلة بعد استدراجها * استئناف حكم الإعدام في مواجهة ضابط شارع النيل * المتهم بقتل رجل الأعمال محمد علي بابكر يمثل الجريمة * السجن عام لمعلم متهم بقتل طفل ضرباً داخل فصل * الصحة: 38 حالة إصابة جديدة بكورونا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.